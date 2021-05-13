利物浦周四在英超雙紅會補賽，以4:2擊敗曼聯，取得寶貴三分，繼續向躋身聯賽榜前四的目標進發。今仗賽前再有大批曼聯球迷上街示威，並威脅要再度阻止雙紅會上演，企圖迫使班主格拉沙家族出售球會。有魔迷一度阻撓利物浦隊巴前進，但紅軍以聲東擊西的策略，讓球員成功抵達奧脫福出賽。

這場大戰原本安排在五月二日上演，但當日有過千名「魔迷」在歐超聯風波後，走上曼徹曼特街頭抗議，要求班主格拉沙家族出售球會，部份人更闖入奧脫福球場，最終令賽事要延至周四上演。

為了確保雙紅會周四能夠順利舉行，曼聯與大曼徹斯特地區警方賽前特別加強保安，但仍未能阻止數以百計魔迷，再度走到奧脫福球場附近抗議。英國傳媒報道，一輛利物浦隊巴曾被曼聯球迷截停，甚至將車胎放氣，阻止車輛前進。不過，被攔截的隊巴上載着的其實只是利物浦職員，而一眾紅軍球員已乘坐其他未有標記的旅遊巴，從後門進入奧脫福球場。

另一方面，作為主隊的曼聯，今仗亦特別提前到場準備，以避開球迷的示威活動。「我們早了一點到場，但還是如常共晉午餐，並舉行了會議。」曼聯領隊蘇斯克查賽前說。「我們盡可能維持一貫的習慣，雖然是早了一點報到，但球員們在適應及配合方面都做得很好。他們都非常專注，並充份顯示出曼聯是一支怎樣的球隊。」

當地警方表示，事件中有兩名示威者被捕。

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