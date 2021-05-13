季後賽將至，常規賽進入尾聲，疫情衍生的季後賽附加賽今季繼續推行，並在當地時間5月18至21日舉行，東西岸7至10名球隊爭餘下2席位，刺激性大增。最令球迷意外莫過於衞冕湖人極大機會跌入附加賽，雖然後者季末回勇周三險勝火箭，但競爭對手拓荒者及小馬同樣勝出，湖人要直入季後賽難度極高，反而附加賽或要硬碰史堤芬居里（StephenCurry）帶領的勇士更叫人引頸以待。

雖然球員對附加賽頗有微言，如湖人球星勒邦占士（LeBronJames）早前直言構思出這個新賽制的人絕對要被解僱，小馬球星當錫（LukaDoncic）指附加賽令人質疑常規賽的價值。但球迷卻對此非常受落，根據美國SBNation新聞網早前網上投票結果，有64%投票球迷認為設立附加賽，令球隊不會過早在常規賽放軟手腳，可令球賽變得刺激，賽會甚至有意將附加賽永久性推行。

湖人險勝火箭保希望

季初被認為大有機會衞冕的湖人，因傷兵問題困擾下排名節節下跌，上周在關鍵大戰中不敵拓荒者之後跌至第七，更是令「紫金兵團」與附加賽越來越近。周三湖人於今季最後一場主場常規賽迎戰火箭，球隊缺少兩大球星占士及安東尼戴維斯（AnthonyDavis），雖然全場大部份時間領先，不過尾段被對方反先，幸得交出「雙雙」的古斯馬（KyleKuzma）攻入絕殺一擊，領球隊以124:122險勝對手。

拓荒者小馬佔優勢

同日出擊的第五位拓荒者，以及第六位的小馬同樣勝出，現時2隊場差領先湖人1場，加上與湖人交手戰績佔優，即使湖人最後兩戰全勝，仍要寄望其中一隊尚餘兩戰全敗才可取而代之，只能等奇蹟發生。而以現時排名計算的話，湖人於附加賽的對手大有可能為勇士，過去占士與「咖喱仔」多番於總決賽交鋒，而今次卻於附加賽為季後賽席位努力，可說是令人意外。近期咖喱仔狀態大勇，兩隊勢必有一番惡鬥。

至於東岸季後賽資格大定，懸念就只有巫師能否在尚餘2戰贏1場，壓過公牛取得最後一席附加賽席位。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波