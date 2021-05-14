利物浦周四在英超作客以4:2擊敗曼聯，七年來首次在奧脫福球場奏捷，但今仗後備出場的沙迪奧文尼，就被拍攝到完場後拒絕跟領隊高普握手。高普賽後接受訪問時承認，文尼對屈居後備感到不滿，但他強調兩人之間沒有芥蒂。

沙迪奧文尼今季狀態平平，高普在這場雙紅會大戰，改派了迪亞高祖達，夥拍穆罕默德沙拿及羅拔圖法明奴出任正選三箭頭。文尼在74分鐘獲派上陣，入替迪亞高祖達，但表現明顯不及對方亮眼，更浪費了一次單刀埋門的機會。高普在完場之後，走入球場擬跟文尼握手，但這位塞內加爾國腳卻完全無視領隊，繼續步出球場，對方亦只好轉身離去，場面尷尬。

高普賽後強調，他與文尼之間沒有問題。「沒事的，沒有問題。」高普說。「我在操練時很遲才決定派迪亞高祖達踢正選，通常我都會向球員們解釋排陣決定，但我今次真的沒有時間。沒有問題，沙迪奧有點嬲怒，就是這樣。」

現為評述員的利物浦前領隊桑拿士，則批評文尼的行為有欠尊重。「這是相當無禮的，假如我是領隊，也不會高興。他應該展出一點尊重，這對領隊與球會都是不敬的。他今季的表現本身就乏善足陳，而利物浦今仗又作客以4:2勝出，有甚麼可以爭拗？」他說。

紅軍前隊長列納則表示，理解文尼的沮喪心情。他說：「我們從沒見過有球員這樣對待高普，但這種情況總會發生，他渴望落場，並流露了自己的情緒。」

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