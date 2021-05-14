「2021UCI國家盃場地單車賽」次日賽事周五續於將軍澳單車館舉行，「女車神」李慧詩所向披靡，她於爭先賽決賽以2:0擊敗日本車手小林優香，大熱封后。

港隊首日比賽僅派員參加女子團體爭先賽，次日李慧詩等運動員出戰個人賽事，「女車神」於爭先賽200米計時資格賽踩10秒664，以0.155秒之差力壓日本對手小林優香首名直入八強，隨後她面對危地馬拉對手洛迪古絲（Joanne Rodríguez Hacohen）未遇考驗，兩場皆以超過一個車位的距離取勝，晉級四強。受疫情及旅遊禁令限制，部分知名車手未有報名參與今屆賽事，爭先賽四強戲碼成「三櫻戰呂布」之勢，李慧詩鬥日本車手梅川風子，另一邊廂四強席位則由另外兩名日本車手佐藤水菜及小林優香包辦。李慧詩與小林優香輕取對手晉級，兩雄曾於19年亞錦賽決賽碰頭，其時李慧詩擊敗對手勝出。兩年後江湖再會，李慧詩勢不可擋，決賽第一場後發先至，率先衝線，第二場李慧詩帶頭出發，她起步讓出頭位殿後，不過她後勁凌厲，最後一圈發力加速，超越對手勝出，揚威主場。

捕捉賽方面，楊礎搖與其他車手力戰40圈，最後關頭她體力不及車手被拋開，結果排名第八。

賽事尚餘兩日，李慧詩周六休戰，隊友李海恩及楊礎搖會參加500米計時賽，該項目的上屆世錦賽季軍得主、意大利車手維絲亦有報名；男子組方面，羅子駿和杜棹熙則雙雙於凱林賽亮相。

港將周五戰果

項目 運動員 成績

女子爭先賽 李慧詩 冠軍

李海恩 16強出局

女子捕捉賽 楊礎搖 第八

男子一公里計時賽 杜棹熙 第八

羅子駿 第14

港將周六賽程

時間 項目 運動員

12:00pm-1:06pm 男子凱林賽首圈至復活賽 羅子駿、杜棹熙

女子500米計時賽資格賽 李海恩、楊礎搖

6:00pm-9:17pm 女子500米計時賽決賽 李海恩、楊礎搖*

男子凱林賽準決賽至決賽 羅子駿、杜棹熙*

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