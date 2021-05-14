NBA常規賽季進入最後階段，已確定獲得附加賽資格的灰熊周四主場迎戰帝王，他們憑五位正選球員得分上雙，苦戰全場下最終贏116:110，除帶走四連勝，更令西岸第11位的帝王正式被淘汰，該隊已經連續15年無緣季後賽，追平NBA史上最長的不入季後賽紀錄，同時令馬刺奪得西岸第十排名，取得附加賽資格。

隨著帝王不敵灰熊正式被淘汰，同日沒有比賽的馬刺提前確定取得西岸第十的排名，取得附加賽一席位。目前西岸四個附加賽席位已分別由目前排第八起的勇士、灰熊和馬刺奪得，由於湖人在剩下兩場常規賽下，尚有機會躋身前六，取得直接進入季後賽的資格，因此西岸現時尚有一個附加賽席位仍未決出。賽前排第11位的帝王的仍然有機會，雖然他們今仗缺少了四位主力得分，仍能在大部份時間壓制着灰熊，他們打至第四節最後三分鐘時，依然領先灰熊110:104，有6分優勢在手。

惟最後三分鐘成為帝王反輸的關鍵，他們除最後3分鐘1分未得，更讓灰熊五位正選於關鍵時刻頻頻投籃得手，打出一波12:0攻勢反超前，並把優勢帶到完場。灰熊取得四連勝後，令帝王正式無緣可爭逐季後賽資格的附加賽。帝王對上一次進入季後賽，已是2005/06球季的事，該季他們亦於西岸首圈出局，其連續15季不入季後賽追平了快艇由1977至91年，連續15季NBA最長季後賽荒的紀錄。至於西岸餘下一個附加賽席位將由湖人或是拓荒者取得，即使湖人最後兩戰全勝，仍要寄望第六位的小馬或是拓荒者其中一隊餘下兩戰全敗，才有機會取而代之。拓荒者周四常規賽就作客以118:117不敵西岸二哥太陽。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波