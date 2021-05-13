澳職前六爭奪緊湊，2至10名球隊只相距8分，周五獨腳戲由第五的FC麥克阿瑟，主場鬥已失落季後賽資格的墨爾本勝利，雖然麥軍上次交手作客也全取三分，不過今季主場戰績平平，今仗面對防守改善的勝利難大勝，取[2.5/3球]的「細」。

周三布里斯班獅吼及珀斯光輝相繼成功搶分，令常規賽前六形勢仍亂，除墨爾本城穩奪常規賽冠軍外，多達9支球隊要為前6季後賽資格而戰，麥軍縱有32分仍未穩陣。

麥軍上仗以2:1擊敗勝利終止5場不勝。除了贏波，也喜見球隊擺脫入球荒，上仗勝2:1只是球隊近6場第2次單場攻入2球，雖然馬高蘇沙亞達傷癒復出後狀態回升，但其餘中場把握力差，累積11個入球的前鋒達比舒利，近期已成對手凍結目標。麥軍主場戰績平平，10戰只取得3勝僅入15球，猶幸失球不多，累積失14球，今仗料難出現入球騷。

勝利上仗不敵光輝後21戰只得15分，數字上已無望躋身季後賽，會方早前已公佈，新帥普波域治7月就會上任，球員為爭取留隊，也要繼續爭取表現。勝利近4仗雖只得1分，但表現未算太差，上仗對光輝就有羅比古斯射失12碼，下半場因有中堅尼高拉斯安素領紅，連失兩球下致敗。

雖然勝利今仗有尼高拉斯安素停賽，缺陣球員亦有梳頓及馬高洛查士等，但球隊換帥後防守有改善，近5場作客只有2場失2球或以上，今仗失球未必多，[2.5/3球]的「細」可取。

文：牽牛