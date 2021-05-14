塞爾特人周四宣佈，左手手腕韌帶撕裂的前鋒J布朗（Jaylen Brown）已完成手術，球隊早前已表明這位年輕核心將要提早收咧，現時預計他要休戰約三個月時間，才可恢復籃球活動，意味着球迷要待下個球季才可再見到J布朗。

J布朗於早前綠軍鬥拓荒者之役，跟隊友塔圖（Jayson Tatum）相撞後扭傷足踝，不過其左手手腕韌帶撕裂並非因該次碰撞而觸及，據報這位24歲新星其實今季一直負傷上陣，而他受傷後接受進一步檢查時，發現其手腕韌帶撕裂。他周三成功為左手腕帶進行手術後，預計要休戰三個月，約在綠軍新季訓練營展開時就可歸隊。

這位24歲前鋒在綠軍今季58場常規賽全部正選上陣，場均獲得生涯最高的24.7分和48.4%命中率，與塔圖組成「雙J」核心組合。失去J布朗後，綠軍戰績持續下滑，球隊現時已跌落東岸第7位，需要靠打附加賽來爭奪季後賽席位。

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