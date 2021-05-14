自去年圍繞「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）贏得第二次三連冠的紀錄片《The Last Dance》牽起熱潮後，當時已經有傳聞指NBA歷史中另一支班霸湖人有意仿效。周一現任湖人班主珍妮巴斯（Jeanie Buss）就宣佈，現時正作一部9集的紀錄片，內容紀述指巴斯家族入主湖人40年以來的起跌，預計來年將會面世。

過去17次贏得NBA總冠軍的湖人，多年來有包括渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）、「魔術手」莊遜（Magic Johnson）、拜恩（Kobe Bryant），以及奧尼爾（Shaquille O’Neal）等球星，珍妮巴斯表示製作中的紀錄片就會由父親謝利巴斯（Jerry Buss）1979年入主湖人後開始講起，包括80年代的「showtime時期」，千禧年初的「OK連線」，以及去年勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）帶領球隊事隔10年再封王亦會提及。

珍妮巴斯表示，父親當日收購湖人，即使已經想到無限的可能性，但也不會想到以後的時間會為聯盟及洛杉磯市帶來甚麼。珍妮巴斯同時指紀錄片中會訪問兩大王朝的推手萊利（Pat Riley）以及積遜（Phil Jackson），另外一眾球星亦會受訪，預計將於22年將在影視串流平台hulu面世。

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