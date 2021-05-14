利物浦在雙紅會勝出後，重燃爭奪前4的希望。由於紅軍餘下3輪聯賽的對手都屬中下游球隊，加上排名在他們之上卻都多賽一場的兩大競爭對手車路士與李斯特城，要在下周中正面交鋒；至少有一隊會失分的情況下，紅軍若能在這3場比賽豪取9分，下屆歐聯入場券就有望落在他們手中。

次席的曼聯即使連輸兩場，但他們已夠分與冠軍的曼城一同躋身下屆歐聯，剩餘兩席就會從目前排第3的李城至第8位的愛華頓之間產生。不過，一般相信韋斯咸、熱刺及愛華頓衝上前四的機會都不大，反而利物浦因在今輪擊敗紅魔，令他們爭奪前四的本錢大增；紅軍賽後積60分，雖然分別落後李城6分以及車仔4分，卻踢少他們一場，而且紅軍未來3場的對手，是西布朗、般尼及水晶宮這些早已當餘下賽程為「例行公事」的對手，牌面上一定秤先。

相反，周六會在英足盃決賽相遇的李城和車仔，剛好下周中又要在英超再決戰，賽果將直接決定前四走勢。若作客的李城勝出，可馬上提前奠定歐聯資格，反而有歐聯決賽後顧之憂的車路士，就很大機會被利物浦搶走爭4的主導權；若果「車李戰」和局收場，紅軍也會佔到一定甜頭，皆因李城在煞科戰仍要硬撼熱刺，失分機會同樣高。

有一種情況是，如果李城敗給車仔，後者餘下兩輪全勝，自己得1勝1負，而利物浦另一邊廂則成功拿下9分，那麼李城和利物浦就同得69分，要鬥得失球來決定聯賽第4誰屬。當然，紅軍只要任何一仗失分甚至輸波，他們現在起死回生的爭4前景，就會急轉直下。

李斯特城

現時排名：第3位

聯賽目前積分：66分

餘下賽程：

日期 賽事 對手

15/05 英足盃決賽 車路士（中）

18/05 英超 車路士（客）

23/05 英超 熱刺（主）

車路士

現時排名：第4位

聯賽目前積分：64分

餘下賽程：

日期 賽事 對手

15/05 英足盃決賽 李斯特城（中）

18/05 英超 李斯特城（主）

23/05 英超 阿士東維拉（客）

29/05 歐聯決賽 曼城（中）

利物浦

現時排名：第5位

聯賽目前積分：60分

餘下賽程：

日期 賽事 對手

16/05 英超 西布朗（客）

19/05 英超 般尼（客）

23/05 英超 水晶宮（主）

英超爭前4賠率

車路士 1.36倍

李斯特城 1.44倍

利物浦 1.57倍

韋斯咸 33倍

熱刺 250倍

愛華頓 500倍

資料來源：Bet365

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