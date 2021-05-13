周四英超雙紅會補賽，賽前雖然再有大批曼聯球迷在奧脫福球場附近聚集，進行反對班主格拉沙家族的示威，但賽事仍能順利進行。利物浦在先失一球下，作客以4:2擊敗紅魔，升上聯賽榜第五位，繼續向前四目標進發。

雙方開賽初段已相當積極，10分鐘，在哈利馬古尼因傷缺陣下，以隊長身份上陣的曼聯中場般奴費南迪斯在禁區內起腳，省中在門前出腳攔截的尼達利菲臘斯，改變方向入網，紅魔領先1:0。27分鐘，曼聯守將艾歷拜利在禁區頂解圍時，疑似踢到尼達利菲臘斯，球證一度判處12碼，但翻看VAR片段後撤回判決。34分鐘，利物浦得到一次角球機會，曼聯遲遲未能解圍，尼達利菲臘斯截得皮球帶順後起腳，門前的迪亞高祖達再補一腳後踭射入，為紅軍追成1:1平手。上半場補時三分鐘，利物浦在前場右路得到一個自由球，阿歷山大阿諾特大腳吊入禁區，羅拔圖法明奴成功擺脫保羅普巴的防守，在門前輕鬆頂入，紅軍反超前2:1。

易邊後兩分鐘，曼聯後防連番犯錯，阿歷山大阿諾特禁區內起射勁射，紅魔門將甸恩軒達臣擋出不遠，法明奴衝前補中，為利物浦將比數拉開至3:1。59分鐘，迪亞高祖達接應法明奴的直傳，在禁區內左腳勁射，但皮球中柱彈出。68分鐘，拉舒福特接應卡雲尼直傳殺入禁區，為曼聯追至落後2:3。紅魔乘勢向客軍發動大反擊，但多次攻門均無功而還。戰至90分鐘，利物浦藉着一次快速反擊，由穆罕默德沙拿接應居迪斯鍾斯的傳送，單刀射破甸恩軒達臣的十指關，為紅軍奠定4:2勝局。

取得寶貴三分後，利物浦目前以35戰得60分，壓過得58分的韋斯咸升上聯賽榜第五位，僅以一分落後多賽一場排第四的車路士，仍有機會後上奪得歐聯入場券。聯賽兩連敗的曼聯，則以36戰得70分，繼續排在第二位。

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