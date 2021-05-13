唔少歐洲聯賽已經去到尾聲，連曼城同拜仁慕尼黑都已經提早封王，喺五大聯賽中，以往法甲就真係可能最冇爭標懸念，巴黎聖日耳門（PSG）仲誇張到可以早10周8周就提早封王，不過今季已經冇呢支歌仔唱喇，PSG家陣雖然排第二，但都要望榜首里爾最後兩場失分先有希望反先，兩強下周日都喺主場出擊，賠率都非常熱，呢啲情況就梗係避得就避。

為公平起見，最後兩周法甲會同時間舉行。先撇開爭標唔講，第三位都爭到好激烈，事關下季可以踢歐聯外圍賽，絕對係搵大錢機會，摩納哥同里昂都爭崩頭，家陣摩納哥領先1分排第3，形勢就當然較好，亦因為冇退路，里昂就一條心要贏波，下星期日里昂作客尼姆，世界博彩公司平均值，客W就開到得1.33倍，作客要讓一球/球半，都認真誇張。

雖然講攻力里昂又真係幾屈，上場就大炒羅連安特4:1，正箭頭卡迪韋尼雖則冇波入，不過右翼般奴古馬雷斯就幫到手喇，入到兩粒，首席射手迪比（圖）就停賽復出，今次睇嚟都要數吓糊。不過咁，其實里昂後防又唔係好叻，近8場聯賽只有1場冇失波，而且尼姆都要搶分護級，近2仗拎4分亦都入咗5球，今場波要入球「大」穩陣。

法甲老牌球隊波爾多，因為財困搞到今季要護級，家陣只排第15位，只係多第18位嘅南特2分，形勢都幾惡劣，下周日佢哋主場對朗斯，莊家都算睇淡，開出主隊受讓平/半。講真波爾多近7場輸足6場，除咗突然反底贏雷恩1:0嗰場，其餘比賽都坐底失三球，防線認真恐怖；朗斯雖然近況都麻麻，不過要爭第五位歐霸盃席位一樣有鬥志，信莊家開盤，揀埋朗斯上盤。

文：Goal進

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