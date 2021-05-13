出爐英超冠軍曼城，周五作客紐卡素，雖說是場例行公事，但曼城月底將戰歐聯決賽，領隊哥迪奧拿一向要求甚高，料藍月仍會以戰養戰保冠軍聲譽；主隊紐卡素近期狀態不錯，且球隊已護級成功，心態上料較輕鬆，快樂足球下有利開「大」，中位數[3/3.5球]的入球「大」要捧。

文：尊嘉

已經奪英聯盃及英超的曼城，最後任務是部署月尾歐聯決賽，以求完成三冠偉業。不過，在5月29日歐聯決賽前，曼城仍有三場英超要應付，料今仗不會過份留力，以免主力失去狀態，領隊哥迪奧拿將以戰養戰，保持最好狀態迎接歐聯決賽鬥車路士。

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馬列斯科頓勢回歸

其實曼城上周戰罷歐聯四強並晉級後，上仗對車仔已讓部份主力如奇雲迪布尼、馬列斯、貝拿度施華及基爾獲加等休息，根度簡及菲爾科頓亦只後備上陣，最終在阿古路射失12碼下輸1:2。幸二哥曼聯在周二補賽不敵李斯特城，讓曼城得以提前三輪封王，今仗在沒爭冠壓力下，藍月首度以新科冠軍身份出戰，料以上主力會上陣寓賽於操，戰力有保證。

紐記往績不落下風

紐卡表季尾走勢強勁，近6場取得3勝2和1負，當中曾擊敗正在爭逐前四的李城及韋斯咸，又曾逼和熱刺及利物浦，演出不錯，特別是以辛特麥斯明及米基爾阿米朗為首的攻擊線反擊速度快，借將祖爾韋洛克近來更經常成為破關奇兵。可惜的是上輪梅開二度的哥林威爾遜已因受傷收「咧」，不過另一前鋒祖連頓近期亦有進賬，有力攻破曼城大門。

翻查往績，紐卡素近兩季英超主場鬥曼城其實不落下風，前季紐卡素勝2:1，上季則賽和2:2，但2場作客就一共吞了7蛋，主客戰力分別明顯，亦說明了「喜鵲」在聖占士公園出擊尚有一定戰力。不過，紐記始終已護級成功，戰意成疑，加上中堅法比安舒哈今戰停賽更難保清白，但考慮到該隊近期狀態不錯兼有入球能力，故今仗推介「入球大細」中位數[3/3.5球]的「大」。