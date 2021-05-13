隨着日前曼聯輸波，曼城以提早三輪的姿態，奪得今季英超冠軍，哥迪奧拿（圖）在5季中第3度帶領籃月亮奪冠，成績斐然。或許每個得來不易的冠軍都需要天時、地利、人和的配合。有人說是利物浦的傷兵問題造就了曼城，亦有人說肺炎爆發反而讓曼城得到休息和調整的機會，如此等等的因素，的確難置可否，因為足球之中沒有如果，只有結果。

然而，不能否定的是，哥迪奧拿帶領的曼城，不僅有實力，也有過人的韌力，要在如此大競爭性的英超勝出，能力是基本因素，今季多支球隊都顯示出很強的實力，李斯特城曾贏曼城5:2，維拉曾數利物浦7:2。而有能力走到最後的，卻只有堅毅不屈的曼城。

曼城季初表現頗差，比賽中不僅沒有王者風範，更在對中下游球隊的比賽中多次失分，10多輪比賽後曾一度跌至積分榜下半版，相信當時領隊和球員的壓力非常大，沒有人會預計到曼城之後能締造21連勝的紀錄。在疫情影響下，哥迪奧拿不慌不忙，果斷買入魯賓戴亞斯，在主力因傷病缺陣下，領隊能善用球隊每名球員，這種互信的關係是每支球隊成功的基礎，今季沒有奇雲迪布尼的時候，就見到根度簡踢出身價。

今季的曼城並非如上季利物浦和上次奪冠一樣，由頭帶到尾，相反，過程中球隊經歷不少低潮，試過成績遠遜預期，又試過爆發疫情，頻密的賽程亦要處理傷兵和適時輪換，哥帥確保輪換球員的狀態，表達出他對隊內每位球員的信任和公平。曼城上下的互信及永不放棄的態度，成就了這個實至名歸的冠軍。

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

周五見報