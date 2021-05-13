【綜合日本外電】據日本傳媒報道，美國田徑隊因擔心日本疫情嚴重，故決定取消7月提早到日本千葉備戰東京奧運的集訓。

美國田徑隊原定7月初在鄰近東京的千葉進行集訓，以便運動員提早適應時差和天氣，調整好狀態力爭在7月23日展開的東奧爭取佳績。不過因日本疫情仍然嚴重，美國田徑隊決定改變行程，不會在7月到千葉集訓。暫時未知取消提早到千葉後，運動員是否留在美國進行集訓。至於美國田徑隊的奧運代表資格賽，將在美國時間6月18日至6月27日舉行。

另外，所有代表日本參加東奧的2,500名運動員和教練團成員，都會在奧運前注射疫苗，並由各運動員所屬的屬會負責注射疫苗。各人會先在5月底注射第1針疫苗，並在7月23日奧運開幕前注射第2針，以讓他們參戰前得到保障。消息曝光後，日本奧委會和東奧組委會暫時都未有作出評論。

日本政府之前一直否認，有計劃優先讓日本奧運代表注射疫苗。事實上，自疫情爆發後，日本注射疫苗的進度緩慢，目前只有醫護人員和老人家可注射疫苗。早前有調查就顯示，不少人對政府仍沒有安排普羅大眾注射疫苗感不滿。

至於民間反東奧舉行的聲音仍不絕於耳。日本醫療工會組織「全國醫師工會」周四去信日本厚生勞動省及內閣府，要求停辦今屆奧運及殘奧會，擔心去馬會令日本醫療體系崩潰。而周三國際奧委會（IOC）的發言人馬克亞當斯召開線上記者會時，竟然在尾段有反東奧的激動分子假扮成記者亂入，對着鏡頭爆粗並且高舉反東奧的標語，令記者會需要立即中斷。