日本上月底起舉行多項奧運測試賽，不過有參賽的外國選手表示大會的安排失當，其中在飲食方面大會竟然向運動員按排高熱量的便當和杯麵等食物，被批評對運動員的飲食所需欠缺認識。

近日香港竹篙灣檢疫中心的膳食安排成為熱話，不過出名服務貼心和飲食質素極高的日本亦同樣「出事」。近日日本傳媒就爆出，早前舉行的奧運跳水測試賽的周邊安排出現混亂，例如當外國運動員到達機場時，大會未有安排人員在閘口接機。

另外，由於賽事以「泡泡」形式進行，所有運動員比賽以外的時間都需要留在酒店房間，大會在各樓層的電梯電亦安排保安人員看守，以防有人「偷走」。德國跳水隊教練保舒高表示，賽會的隔離方式令運動員感到精神壓力：「日本的隔離安排非常嚴密，令所有人的心情都無法放鬆，希望有關方面至少可以讓我們在酒店的庭園或停車場散步。」

而最為運動員所咎病的就是飲食問題，大會每餐基本會安排日式便檔，至於蔬菜就有薯仔沙律和真空包裝的即食水果，對於運動員來說都不是有益的食物。有運動員就批評，食物的炭水化合物成份極高，容易引起腹漲，餐單內容又缺乏新鮮蔬菜和蛋白質。據悉有運動員向大會反映飲食問題時，工作人員竟然嘗試向對方提供杯麵，令不少外國代表團成員更為憤怒。由於大會方面在飲食問題的態度相當固執，有部份代表團決定自行「叫外賣」，不過由於許多餐廳網站都沒有英文版本，令各人都感到相當不便。

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