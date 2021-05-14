周四NBA常規賽拓荒者作客太陽，尚未取得季後賽資格的拓荒者，仍努力與湖人爭逐可直接躋身季後賽的西岸第六席位。球星尼拉特（Damian Lillard）今仗奮戰43分鐘轟下41分5籃板5助攻，領拓荒者最後關頭反超前。惟他們完場前被太陽後衞D卜克（Devin Booker）博到犯規兩罰全中絕殺，慘負117:118，無緣提早確定西岸第6。

賽前西岸第11位的帝王作客不敵灰熊，正式無緣爭逐附加賽，同時令第10位的馬刺取得打附加賽的資格。而排西岸第7的湖人能否升回第6位，並直接進入季後賽，除需要他們餘下兩戰全勝，亦要寄望身前的小馬或拓荒者其中一隊餘下兩戰全敗。賽前排西岸第5的拓荒者，今仗就迎戰西岸2哥太陽，戰情非常緊湊，拓荒者上半場領先53:52，但易邊後即被太陽追回優勢，一度落後10分差距。

下半場形勢依然緊張，今戰轟入41分的尼拉特有24分來自下半場，帶領拓荒者搶回優勢，他於最後34.7秒上籃得手後，就為拓荒者拉開117:114。太陽追回兩分後，拓荒者又成功逼使D卜克兩次運球違例。隨後前鋒哥雲頓（Robert Covington）亦博到關鍵犯規，惟他竟然兩罰全失，拓荒者最後2.4秒還被D卜克切入博到犯規，拓荒者使用挑戰判決不果，卜克「大心臟」兩罰全中。麥高倫（C.J. McCollum）最後一擊不入，拓荒者以1分僅敗。

若拓荒者能贏出今場比賽，就能確定排在西岸第六，不用打附加賽就能直接躋身季後賽，他們最後一場常規賽將於周一回到主場鬥金塊。而拓荒者輸球，令湖人仍有機會能避免附加賽，升回西岸第六，但仍要視乎小馬周六主場鬥速龍，以及周一作客木狼的兩場成績如何。只有小馬最後兩戰全部輸球，或拓荒者輸掉最後一場，而湖人全勝才能直接進入季後賽。根據NBA規則，東、西岸7至10名球隊進行附加賽。分岸第7及第8球隊進行首戰，勝方將直接出線季後賽，成為分岸7號種籽。岸區第9與第10名球隊交手，勝方仍未獲季後賽席位，將與7、8位對賽的負方再打一場，最終戰勝出一方可獲得岸區最後一個季後賽席位，成為分岸8號種籽，負方則被淘汰。

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