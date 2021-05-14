學界賽事因疫情停擺逾年，隨着疫情逐漸放緩，全港學界精英羽毛球比賽將成為首個復賽的學界賽事，男子組單打初賽今早假調景嶺體育館揭起戰幔，喇沙書院球手洪魁駿（Hemi）雖輕鬆殺入本月30日舉行的決賽，這位應屆文憑試考生坦言因學業而疏於練習，戰畢今日的初賽後更要馬上準備明日的經濟科考試。

羽毛球精英賽以單淘汰制進行，每局為21分，初賽至16強採用一局決勝負，8強至決賽採用三局兩勝制。被列為頭號種籽的Hemi在首圈輪空，其後他一路輕鬆過關，16強以21：5輕取屯天的曾柏維，他晉級8強後，將與真道的凌逸熙碰頭，屯官的李溢朗則於上線另一場8強鬥男拔萃球手黃胤傑。

Hemi四場淘汰賽的失分皆維持在單位數，他表示因疫情及應付文憑試而缺乏練習，對上一次比賽更是去年12月香港錦標賽，因此對今日表現尚算滿意，「在我而言，要兼顧學業和比賽的影響很大，有時會忙於溫習而無法維持體能，有時要打球又不能專心溫書。」他笑言完成今日比賽後，更要馬上回家溫習，準備明日開考的經濟科文憑試。

學界賽事因疫情停擺逾年，在學界生涯最後一次代表喇沙出賽的Hemi坦言羽毛球團體賽取消，自己不能再跟師兄弟並肩而戰感到可惜，但他補充精英賽能順利開打，對自己來說已是安慰。他在上季精英賽不敵男拔萃球手吳英倫而屈居亞軍，今季揚言要捲土重來，「我在上季輸了得亞軍，希望今年可贏回冠軍。」

至於洪魁駿師弟、喇沙另一球手洪峰在首圈雖以21：6大勝匯知的袁日南，但他在次圈面對英華球手陳昊泓落後9：11，易邊後更多次失誤遭陳輕鬆取分，最終以16：21落敗。洪峰賽後直言過往曾擊敗對手，賽前或多或少有點輕敵，而今場在一局定生死的情況下落後。令自己打得急躁並失誤頻生，終遺憾出局；今年就讀中五的洪峰續指，自己上季因腳傷未能出賽，故此對今季早早出局更覺可惜。陳昊泓一路晉級，將與男拔萃的陳柏諺爭奪4強席位，而德信的區兆豐則於下線另一場8強硬撼福建好手賴卓楠。

全港學界精英羽毛球比賽的女子組單打初賽，將於本月27日假蒲崗村道體育館上演，而30日則於調景嶺體育館舉行男、女子組單打八強至決賽。

全港學界精英羽毛球比賽男單八強秩序表

洪魁駿（喇沙） vs 凌逸熙（真道）

李溢朗（屯官） vs 黃胤傑（男拔萃）

陳昊泓（英華） vs 陳柏諺（男拔萃）

區兆豐（德信） vs 賴卓楠（福建）

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