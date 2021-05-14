經過周四常規賽後，西岸目前只餘一個季後賽及一個附加賽席位尚未決出，拓荒者只要勝出周四鬥太陽一仗，便能躋身季後賽，惟球隊最後被絕殺，要繼續跟第七位的湖人糾纏。這天就有傳媒發現，原來早有「黑腳」球迷令拓荒者沾上黑氣。

四月中旬時，一位Twitter賬號為LordTreeSap的用家發出帖文，回應拓荒者球星尼拉特（Damian Lillard）落敗後鼓勵自己的帖文說：「Dame，你的大腿筋如何？我需要你們今季贏42場常規賽，否則我就要失去我的房子了。雖然我是你們的忠實粉絲，但我住豪宅還是成為無家者，就是看你們了。」尼拉特之後亦回應該球迷，叫他「少點說話」。惟該球迷發文後，拓荒者馬上再連輸四場，在接近爭逐季後賽席位之時非常洩氣。

尼拉特隨後率領大軍回復勇態，在過去10場常規賽贏了9場，戰績來到41勝29負，只要贏出周四作客太陽一仗，除了令該球迷贏回自己的物業，更可以直接躋身季後賽。可是沾上黑氣的拓荒者該仗於最後關頭錯失領先優勢，最後更被太陽以1分絕殺，相當倒楣，要繼續與湖人爭奪季後賽或附加賽資梧。拓荒者目前只餘下最後一場常規賽，就是周一常規賽煞科日主場迎戰金塊，只要贏出該仗，他們便能直入季後賽，兼令湖人要跟勇士打附格賽，惟落敗將很大機會被湖人搶回前六位置。

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