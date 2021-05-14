日本首相菅義偉周五宣佈，將北海道等3個道縣於本月16日開始實施緊急狀態，外界擔心假如北海道的緊急狀態令持續的話，將會影響多個在當地舉行的奧運比賽項目。

日本疫情近日有嚴重趨勢，其中北海道周四就新增了超過700宗確診個案。菅義偉周四宣佈，向北海道、岡山及廣島3個道縣實施為期兩星期的緊急狀態，由5月16日至31日為止。

由於今屆東京奧運的馬拉松、競步、以及多場男女子足球分組賽都會安排在疫情最嚴重的札幌舉行，假如當地疫情持續嚴重的話，上述賽事或會受到影響。

札幌市在本月初曾經舉行過奧運馬拉松測試賽，測試比賽路線大通公園以及比賽期間的防疫安排，當時共有69名男女跑手參加，連同工作人員人數更多達2,700人。當時大會在比賽路線實施「封城」措施，禁止觀眾在路傍觀戰。相信假如札幌疫情持續的話，今屆奧運馬拉松項目亦需要在「空城」舉行。

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