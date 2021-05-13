【UCI國家盃場地單車賽】闊別比賽足足14個月的「女車神」李慧詩，周三剛滿34歲生日，昨日聯同師妹李海恩及楊礎搖亮相將軍澳香港單車館的首屆國家盃場地單車賽，各人在「隔離泡泡」及閉門下安全完成首天比賽，今日出戰主項的女子爭先賽，希望爭取首冠作為送給自己的生日禮物。（無綫myTV Super905台今日11:00am起直播）

國家盃場地單車賽一連四日在閉門下進行，在世界各地疫情未受控下，來港比賽的男、女將只有預期的一半約80人，香港派出三名女將出戰團體爭先賽，可惜其他外隊沒派人參加，只有香港隊自己鬥自己。在三人新賽制下，小師妹楊礎搖賽第1棒、李海恩第2棒、李慧詩守尾門的第3棒，結果以50秒029完成比賽；照計每個人的一圈時間，楊礎搖時間是20秒293，李海恩15秒107，而李慧詩是14秒629，是今日爭先賽一個難得的熱身。

小林優香成最大敵人

今日焦點一定是女子爭先賽，共有來自8個國家或地區的12位車手參加，初賽的200米計時賽，雖然強敵如德國隊、英國隊、澳洲隊等都沒有來港，但亦不乏「外國勢力」，日本今次強陣到港，在爭先賽有27歲的小林優香，她曾於2019年亞錦賽贏過李慧詩，亦將是日本東奧短途賽的必然人選，2名同為28歲的美國選手也衝着李慧詩而來，瑪君特是2019泛美錦標賽爭先賽銅牌，高比分別在2018及2020年加拿大米爾頓世界盃奪得凱林賽1金1銅。

楊礎搖拍師姐有壓力

20歲的小師妹楊礎搖，昨跟師姐們合作團體爭先賽，她坦言有壓力：「跟兩位師姐合作有點壓力，但壓力亦成為我的動力，我負責第一棒不太滿意，未造出自己最快成績，但能在主場再次參加比賽，雖然沒有觀眾，氣氛不及以前，但很開心能再次參加大型的國際賽，雖然只有我們香港隊出戰團體爭先賽，但我們都以最佳狀態應戰。」

首次在「隔離泡泡」下比賽，楊礎搖感到香港賽會的隔離措施給予她安全感：「我們跟其他隊伍住在不同樓層，每次上下車都有清潔，跟外隊亦保持遠距離點點頭，感覺很安全。」楊礎搖指9月的全運會或再有機會跟李慧詩及李海恩合作團體爭先賽，她期望未來可以加強自己實力。

昨日其他賽事，男子團體追逐賽由德國奪冠、男子團體爭先賽由日本職業車隊Dream Seeker取得冠軍。今日除了李慧詩及李海恩的女子爭先賽外，還有杜棹熙及楊礎搖的男子及女子捕捉賽，以及羅子駿的男子一公里計時賽。

本報訊

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