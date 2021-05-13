【全港學界精英羽毛球賽】

【本報訊】學界賽事停擺逾年，隨着疫情逐漸放緩，全港學界精英羽毛球比賽將成為首個復賽的學界賽事。比賽共分成三日舉行，周五假調景嶺體育館上演男子組單打初賽，下周四於蒲崗村道體育館舉行女子組單打初賽，本月30日為煞科日，於調景嶺體育館舉行男、女子組單打八強至決賽。

原定去年12月中展開的全港學界精英羽毛球比賽因疫情宣告取消，學體會在3月底宣佈賽事將於5月復辦。賽會在上月公佈相關防疫措施及特別安排，如賽場只予認可人士進入，所有人士入場前需提交健康申報表、量度體溫及消毒雙手等。參賽運動員可於指定熱身時間及比賽期間除下口罩，惟其他時間必須佩戴口罩、保持社交距離，場內亦不准進食。為安全起見，如有學校因疫情暫停校內面授課，該校的運動員均不能參賽，其相關比賽成績將視為棄權處理。賽會將實施人流管制，運動員及陪同者須按照指定時間進場。

比賽以單淘汰制進行，每局為21分，初賽至16強採用1局決勝負，8強至決賽採用3局2勝制。男子組共164人參賽，上屆冠軍吳英倫轉為全職運動員而放棄衞冕，上屆亞軍、喇沙書院的洪魁駿，以及賴卓楠、陳昊泓、莊恆懿等八強人馬仍會參賽。