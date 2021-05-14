周四NBA常規賽熱火主場迎戰76人，兩支東岸勁旅均悉數取得季後賽席位，餘下常規賽只當作為季後賽熱身。40歲老將夏斯林（Udonis Haslem）就獲得今季地標的機會，可惜他上陣3分鐘就跟76人中鋒懷特侯活（Dwight Howard）爆發衝突，最後被球證驅逐離場，不過熱火最後仍以106:94擊敗76人。

排在東岸第五的熱火及東岸一哥76人於較早時間已取得季後賽席位，一眾主力在常規賽季尾盡量不受傷的前提下，為季後賽熱定身。熱火今仗亦給予連續第18季效力球會的忠臣夏斯林，今季首次上陣的機會，他近季多留在後備席指導年輕球員，這天是季內首次正式披上球衣落場。他於首節餘59.3秒時後備入替，獲得全場熱火球迷站立拍掌致敬，今場亦是熱火常規賽季最後一場主場賽事。

他上陣後首個攻勢，幾乎能救到快將出界的皮球，他並在首節餘2.3秒時成功「開齋」。第二節初段他再次投籃得手，上陣不久已拿下4分。惟第二節餘10分19秒時，夏斯林在隊友犯規後突然上前跟侯活理論，雙方爭論期間他更用手指指向對方頭部，侯活反擊，二人幾乎大打出手。夏斯林最後連吃兩記技術犯規，被球證驅逐離場，侯活也收下一次技犯警告，不過熱火最後以勝利為夏斯林報仇。下月將41歲的他是NBA最老現役球員，他未表態下季會否繼續為熱火出戰。

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