【本報訊】因疫情延遲1年舉行的2020歐國盃決賽周下月展開，取得香港播映權的nowTV周四公佈直播全部51場賽事的詳情，揭幕戰及決賽等六場賽事將安排在ViuTV免費直播，人氣男子天團MIRROR擔任大使兼唱主題曲，另一男子組合ERROR則與強尼主持歐國盃節目。

昨日舉行的歐國盃及節目巡禮記者會，除陳祉俊、鄭兆聰及丘建威三名足球述員外，人氣男子天團MIRROR及男子組合ERROR也有到場，席上首播由MIRROR主唱的香港版歐國盃主題曲《The Beautiful Game》，並公佈MIRROR亦會參與《EURO鬥Goal Fun》節目，賽事期間設第三聲道，由強尼拍ERROR，希望市民有不同的體驗。

電訊盈科媒體收費電視業務總監蔡煒健接受訪問時直言，今次直播歐國盃加入MIRROR及ERROR是希望吸引更多年輕觀眾參與這件球壇盛事，另外亦會與ViuTV合作，將其中六場安排在ViuTV直播，他說：「揭幕戰及決賽將會在ViuTV直播，其餘幾場賽事要稍後時間才會公佈。」決賽周期間now 618及619台將為歐國盃頻道，為加強與球迷及觀眾互動，亦將開設「一齊睇」。

出席活動的3位nowTV足球評述員在延遲1年的歐國盃有不同心水冠軍，當中陳祉俊看好由基斯坦奴朗拿度帶領的葡萄牙蟬聯，坦言因MIRROR而「聽番歌」的丘建威認為英格蘭有不少球員冒起，有力爭標，至於鄭兆聰則指法國有機會繼捧走世界盃後，再贏歐國盃。今屆歐國盃破天荒在11個歐洲城市進行，賽事下月11日展開，7月11日在倫敦溫布萊上演決賽。