周四NBA宣佈，由於綽號「天勾」的湖人名宿渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）一直為實現社會公義及種族平等而努力，因此為了表揚這名湖人名宿的貢獻，就決定創立一個以他為名的社會正義獎項。

首屆的渣巴社會正義的冠軍得獎者將會在季後賽期間宣佈，並且會獲得由聯盟頒發的10萬美元（約78萬港元），另外4名決賽入圍者將會獲得25,000美元。現時所有30支NBA球隊將可以提名一位球員入圍該獎項，至於決賽入圍者將會由一個由7名成員組成的委員會選拔，這個委員會由聯盟的高層及前NBA球員組成。現年74歲的渣巴就表示：「很高興看到NBA努力提高社會正義意識，亦很榮幸他們以我的名字來命名這個獎。該獎項將會表揚那些致力為所有邊緣化人群促進社會公義而獻身的無私奉獻者。」

曾經6次獲得NBA冠軍的渣巴，一直以來都是社會正義的擁護者，在過去一年經常討論到在黑人社區當中出現的不平等現象，去年6月他曾表示：「美國黑人往往是最後被僱用，而且最先被解僱的人，我們可以改變這一點。」而在去年非裔男子弗洛伊德被警員跪頸致死案後，NBA亦開始更重視社會公正及不平等的問題，聯盟更承諾提供3億美元，幫助消除黑人收入不平等的問題。

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