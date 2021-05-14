曼聯周四在主場以2:4不敵利物浦，聯賽兩連敗，領隊蘇斯克查認為魔球迷的抗議活動，影響了球隊的賽前備戰工作，但他亦承認紅軍是值得取得的一方。

蘇斯克查說：「（示威）當然有點打亂了我們的備戰，情況並不是最理想，但我們也要面對它，但願周二（主場對富咸）開放讓球迷入場時，會有好的氣氛。我們等他們重返球場已等了很久，所以我們都期望大家能夠一起，好好享受比賽。」

蘇B並未有將失利歸咎於球迷，並指利物浦在關鍵時刻發揮較佳，值得全取三分。「他們（利物浦）值得取勝，我們不只一次在關鍵時刻失球。我們並未趁着形勢大好時拉開戰局，亦未能打斷對方的氣勢。他們最少有兩個入球，是我們送大禮的。之後我們追回一球，並有一次黃金機會（追平），但在關鍵時刻卻有點欠運。他們的迫搶極富侵略性，但其實失敗是我們自招的。」

「我們應該在開賽初段進一步施壓，有時你放虎歸山，就會後患無窮。」蘇Ｂ續道。「我們在周二之戰要回復應有本色，我們重新建立信心與強勢，為（歐霸盃）決賽做好準備。」

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