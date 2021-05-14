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場地單車國家盃｜李慧詩大熱晉級爭先賽四強 今晚再戰爭金牌

32分鐘前
李慧詩大熱晉級爭先賽四強，今晚再戰爭金牌。

「2021UCI國家盃場地單車賽」次日賽事續於將軍澳單車館舉行，「女車神」李慧詩所向披靡，她先於爭先賽資格賽首名晉級，其後再挫危地馬拉對手，今晚將與日本車手梅川風子爭入決賽。

首日戰罷團體爭先賽，港隊今日（周五）出戰個人賽事，李慧詩於爭先賽200米計時資格賽踩10秒664，以0.155秒之差力壓日本對手小林優香首名直入八強，隨後她面對危地馬拉對手洛迪古絲（Joanne Rodríguez Hacohen）未遇考驗，連贏兩場晉級，晚上將與日本車手梅川風子爭入決賽。特別的是，四強乃「三櫻戰呂布」，另一邊廂四強席位皆由日本車手佐藤水菜及小林優香包辦。至於另一港將李海恩排資格賽第10，須轉戰16強爭入圍，可惜她不敵美國車手瑪德蓮出局。李海恩賽後表示對比賽成績略為失望，但指現階段尚未進入奧運最後直路，不會心急，「狀態離想像中係有啲距離，但現階段唔會心急住，會相信教練嘅計劃前行。今日踩完200米第一時間係有啲失望，只可以話已經畀晒全力，可惜都係差少少，聽日500米計時賽雖然唔係主項，目標做個最好時間。」

男子組方面，港將羅子駿及杜棹熙雙雙出戰一公里計時賽資格賽，前者敬陪末席出局，杜棹熙則排第八，成功晉級。

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