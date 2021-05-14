世界排名第三的拿度，周四再度發揮「泥地王」本色，成功救回兩個決勝分，激戰近三個半小時後以盤數2:1反勝沙保華洛夫，晉級羅馬網球大師賽八強。

面對年僅22歲的沙保華洛夫，拿度在首盤先輸3:6。保華洛夫在第二盤一開始已領先3:0，但下月便滿35歲的拿度未有放棄，並追回一局6:4。戰至第三盤第12局，拿度在落後5:6的情況下，於自己的發球局被沙保華洛夫取得兩個決勝分機會，但這位西班牙名將沉着應戰，最終化險為夷贏7:6（7:3），總盤數贏2:1晉級。

「能夠在這種比賽擊敗年輕的對手，令我對自己的身體更有信心。」曾九奪羅馬大師賽冠軍的拿度說。「我明天（周五）要打得更好。」拿度在八強的對手，將會是德國球手施華利夫。周日剛贏得馬德里公開賽冠軍的施華利夫，在另一場16強賽事以4:6、6:3、6:4反勝日本球手錦織圭。

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