利物浦周四在英超作客以4:2擊敗曼聯，壓過韋斯咸升上聯賽榜第五位，自15年上任後首次在奧脫福奏捷的領隊高普重申，紅軍要取得來季歐聯資格，就必須在最後三輪聯賽全取九分。

高普說：「自我加盟利物浦以來，我們首次在奧脫福贏波，可說是時間剛剛好。我們需要它（勝利）。我們努力奮戰，值得贏出，所以一切都很好。」

「頂級的表現，這正是我們當下所需要的。我們正受到一些壓力，要贏下比賽才能保住（出戰來季歐聯的）機會。」高普說。「我們來到這裏跟一支近況甚佳的球隊對壘。這是一場艱難的比賽，我們的開局亦不順利，兩翼防守亦陷於困境，但當站穏陣腳後，我們重新投入比賽，並取得兩個入球。所有人都知道，曼聯今季多數都是在下半場發力的，但今仗我們成功抵擋了他們的反撲。」

「我們在下半場初段踢得很好，取得了第三個入球，戰情亦隨之激烈起來，一方嘗試傾力反撲，另一隊就全力防守。第四個入球很精采，居迪斯鍾斯又作出了一次頂級的傳送。」高普續道。

儘管成功擊敗宿敵曼聯，取得重要三分，但高普強調餘下三仗均不容有失。「我們將面對連場硬仗，西布朗在沒有壓力之下，或會有出人意表的好表現，般尼在主場球迷吶喊助威下，亦是難纏的對手，之後還要看看如何應付水晶宮。」他說。「我們要在這三場比賽取得全勝，將爭奪歐聯資格的主動權掌握在自己手裏，是一件十分重要的一點。」

利物浦目前以35戰得60分，壓過得58分的韋斯咸升上聯賽榜第五位，僅以四分落後多賽一場排第四的車路士，以及六分落後排第三的李斯特城。由於車路士稍後將要與李城正面交鋒，最少一方將會失分，故高普相信只要紅軍能夠在最後三場全勝，便有機會躋身前四，取得歐聯席位。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波