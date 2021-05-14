周六英足盃決賽，車路士將會在溫布萊球場與李斯特城奪冠，周五車路士領隊杜曹出席賽前記者會，他指3天內連鬥李城2次，對於車路士來說都是決賽。

車路士和李城3天內將會交手2次，在周六英足盃決賽後，周中將會在聯賽主場再鬥李城，杜曹表示：「這兩場對我們來說都是決賽，一場是英足盃決賽；另一場是前四的決賽，我們在不敵阿仙奴後失去了很大的優勢。」杜曹直言上仗對阿仙奴的失利對他影響很大：「我仍然對上仗不敵阿仙奴非常執著，因為我們錯失了很好的機會，我希望這會成為球隊今仗的準備決賽的動力，讓球隊發揮出優勢。」

儘管艾度亞文迪近期表現出色，但杜曹決定決賽將會派出阿列沙巴拿加為正選門將：「阿列沙巴拿加將會在決賽正選上陣。文迪依然是一號門將，但阿列沙巴拿加一直是英足盃上陣的門將，他將我們帶到決賽，我認為不需要作出調動，他值得獲任正選。」

杜曹更指4月受傷缺席至今的高華錫終傷癒：「我們有個好消息，就是高華錫終於歸隊了，他在更衣室的影響力非常大。加上，他有不少大賽經驗，球隊在這些關鍵時候亦非常需要他。」

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