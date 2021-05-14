日前傳出應屆意甲冠軍國際米蘭嘅班主要求班球員自願減薪兩個月，雖然暫時未知雙方傾成點，不過一班國際球員似乎心情仍然唔錯，近日仲幫隊中嘅前鋒拿達路馬天尼斯同教練干地搞咗場拳賽，等佢哋「一戰泯恩仇」。

馬天尼斯上場對羅馬嘅比賽後備入替因傷退下火線嘅阿歷斯山齊士，不過呢位阿根廷前鋒只係踢咗40分鐘左右又畀干地換出，聽講兩個人仲為咗呢件事喺場邊嘈咗兩句。

唔知一班國際嘅球員係迷想幫馬天尼斯同干地化解心結，日前就搞咗場拳賽，仲由盧卡古負責做主持。不過從片段睇到兩位主場都好好笑容，唔似有心病，唔知馬天尼斯今次會唔會乘機「柄」干地一鑊甘呢？不過短片就冇影到雙方開戰嘅過程，結果係點外界就不得而知喇。

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