祖雲達斯前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）的母親Dolores Aveiro揚言，兒子來季將會重返母會士砵亭。

士砵亭日前在主場以1:0小勝博維斯塔後，提前贏得今季葡超冠軍，這亦是他們自2002人年以來首度稱霸聯賽。大批球迷擁到街上慶祝，本身亦是一位忠實士砵亭擁躉的Dolores Aveiro，更在住所露台向途經的球迷表示，會盡力游說一向孝順的兒子C朗重返母會。

「我會跟他（Ｃ朗）談談，把他帶回來。他明年將會在阿爾瓦拉德球場踢球。」Dolores Aveiro說。

祖雲達斯周中作客以3:1擊敗薩斯索羅，C朗更取得效力斑馬軍團以來的第100個入球。不過，在尚餘兩輪聯賽的情況下，祖記目前以72分排在積分榜第五位，落後排第四的拿玻里一分，能否取得來季歐聯資位，仍然是未知之數。早前就有消息指，祖記一旦未能躋身前四，尚餘一年合約的C朗，便有機會提前於今夏離隊，並有可能重返母會士砵亭。

C朗在1997年以12歲之齡，加入士砵亭青訓學院，至2002年獲提拔至一隊。他在02/03年球季為士砵亭上陣31仗，攻入五球，並惹來時任曼聯領隊的費格遜垂青。2003年夏天，18歲的C朗加盟紅魔轉戰英超，並逐漸蛻變成世界頂級球星。儘管C朗只在士砵亭一隊效力一年，但雙方關係非常密切，球會認為他是自家青訓的典範，去年更宣佈把學院冠名為「基斯坦奴朗拿度青訓學院」（Academia Cristiano Ronaldo）。

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