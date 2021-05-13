學界賽事因新冠肺炎停擺逾年，隨著疫情逐漸放緩，全港學界精英羽毛球比賽將成為首個復賽的學界賽事。全港學界精英羽毛球比賽共分成三日舉行，周五假調景嶺體育館上演男子組單打初賽，下周四（27日）於蒲崗村道體育館舉行女子組單打初賽，而本月30日則為煞科日，於調景嶺體育館舉行男、女子組單打八強至決賽。

原定去年12月中展開的全港學界精英羽毛球比賽因疫情宣告取消，而學體會在3月底宣佈將賽事將於5月復辦。賽會在上月公偶相關防疫措施及特別安排，如賽場只予認可人士進入，所有人士入場前需提交健康申報表、量度體溫及消毒雙手等。參賽運動員可於指定熱身時間及比賽期間除下口罩，惟其他時間必須佩戴口罩及保持社交距離，場內亦不准進食。為安全起見，如有學校因疫情暫停校內面授課，該校的運動員均不能參與比賽，其相關比賽成績將視為棄權處理。賽會將實施人流管制，運動員及陪同者須按照指定時間進場。

比賽以單淘汰制進行，每局為21分，初賽至16強採用一局決勝負，8強至決賽採用三局兩勝制。男子組共164人參賽，上屆冠軍吳英倫轉為全職運動員放棄衞冕，而上屆亞軍、喇沙書院的洪魁駿，以及賴卓楠、陳昊泓、莊恆懿等八強人馬仍會參賽，角逐冠軍。

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