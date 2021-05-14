黃蜂周四在主場以90:113不敵快艇，但由於溜馬同日亦以133:142敗在公鹿手上，令他們暫時得以繼續排在東岸第8位。

保羅佐治（Paul George）今仗為快艇貢獻了20分及10個籃板球，列治積遜（Reggie Jackson）有19分，尼納特（Kawhi Leonard）亦有16分及9個籃板球。拿美路波爾（LaMelo Ball）為黃蜂貢獻了全隊最高的18分，外加6個籃板球及7次助攻，但洛斯亞全場13次起手僅中3球，合共只有10分進賬，未能協助球隊逃過近5場第4次落敗的厄運。

黃蜂賽後與溜馬同得33勝37負，但藉着較佳對賽成績壓倒對方，繼續排在東岸第8位。黃蜂在餘下兩場常規賽，將要作客出戰紐約人及巫師，溜馬在主場迎戰湖人後，再要作客鬥速龍。

根據NBA規則，東、西岸7至10名球隊進行附加賽。各岸第7及第8球隊進行首戰，勝方將直接出線季後賽，成為分岸7號種籽。岸區第9與第10名球隊交手，勝方仍未獲季後賽席位，將與7、8位對賽的負方再打一場，最終戰勝出一方可獲得岸區最後一個季後賽席位，成為分岸8號種籽，負方則被淘汰。

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