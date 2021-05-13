周中兩場澳職都中「讓球」盤，今期就玩日職；正所謂見高拜見低踩，堂堂日職二哥名古屋鯨魚（圖），近4場已經輸3場，最慘係連防守都唔見得好，星期六作客清水心跳仲要讓平/半，梗係要下盤。

鯨魚曾幾何時都算係川崎前鋒最大挑戰者，不過4月尾5月頭接連2場都唔夠前鋒嚟，仲要失足七球，真係信心崩潰。雖然前仗都叫反到少少底，以1:0小勝大阪櫻花，但周中再遇鹿島鹿角就慘被技術性擊倒，輸夠0:2，球隊頭10輪只失1粒，不過踢到家陣16場，失波就大增至12球，都幾慘情。

見住鯨魚個澳洲靚仔龍蘭格歷克失吓又一球，失到信心都冇埋，而且都有唔少低級犯錯，加上周中又砌完鹿角，仲未有好轉之前，都係唔好追佢哋反底住。

清水心跳叻就唔係叻，不過叫做有自知之明，識得屯重兵防守，雖然贏波就唔多，開季至今只贏兩場，不過都和到六場，1分1分咁慢慢執。今次主場對鯨魚都一定先求死守，鯨魚就算贏都好難大炒，一於要下盤加個[2/2.5球]「細」。

講開前鋒效應，周中就爆大冷喇，川崎前鋒主場竟然喺兩度領先下，最終同仙台維加泰踢成2:2，場波前鋒讓兩球/兩球半，真係輸死唔少上盤友，仙台維加泰係今季日職第三支球隊，對住榜首前鋒唔使輸，都算幾威水。

星期六回師主場，仙台維加泰對福岡黃蜂，竟然開個平手盤，仙台和到前鋒咁勁，有平手盤賭咁着數？我就一定唔係咁睇，和完前鋒，一定成隊散晒，班球員體能邊回復到，季初已經睇好福岡黃蜂呢支「升班馬」，聯賽唔聲唔聲已經四連勝，仲要贏廣島三箭、FC東京幾支實力唔錯嘅對手，呢場波平手盤一定要黃蜂啦。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。