【本報訊】香港長跑天后姚潔貞將於下周日出戰意大利米蘭馬拉松賽，期望挑戰東京奧運女子馬拉松的參賽標準2小時29分30秒，如無意外，意大利這站是她衝東奧最後一擊。

姚潔貞前晚跟日籍長跑教練川尾慎悅起程赴米蘭比賽，她坦言這星期因很多不明朗因素而失眠：「我原本是計劃到哥本哈根比賽，三星期前才收到比賽通知，田總一直為我找適合的比賽，在各方努力下，一星期前得到米蘭接納我參賽，但未知是否要到場後隔離等等，令我擔心致失眠，幸好現在一切明朗化。」今次比賽只接受特邀選手參加， 上屆里約奧運代表姚潔貞有幸獲邀，目標一定是東奧標，她續稱：「東奧組委維持女子馬拉松參賽人數為80人，現在已有85人合資格，所以我不可再靠世界排名，達奧運標是唯一入圍途徑，我會全力以赴。」世界田聯的東奧達標賽於去年12月1日重啟，截標日是本月31號，其間姚潔貞計劃參加三個全馬賽包括澳門、廣州及台北，可惜全部因疫情不接受海外選手，哥本哈根站則因疫情取消。

另外，香港賽艇隊早前出戰亞洲及大洋洲區（亞大區）奧運資格賽，年僅22歲的女將洪詠甄在單人雙槳艇以第7位的總成績取得項目中最後一張奧運入場券，港隊總教練白勵指洪詠甄作為輕量級賽艇選手越級挑戰公開級，對她仍能脫穎而出感滿意。

港隊暫在游泳、滑浪風帆、體操、單車、乒乓球、馬術、劍擊、空手道、帆船及賽艇等10個項目中手持35張奧運入場券。