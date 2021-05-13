衞冕的皇家馬德里周四在西甲聯賽，作客以4:1擊敗CF格蘭納達，重返積分榜第二位，兩尚餘兩輪賽事的情況下，落後榜首的馬德里體育會兩分。

皇馬在開賽後17分鐘，便藉老將莫迪歷入楔，在左路小禁區邊窄角度射破雷爾施華的「大細龍門」，領先1:0。上半場補時一分鐘，洛迪高高斯又在禁區內建功，協助皇馬將比分拉開至2:0。

71分鐘，泰拔高圖爾斯擋出路爾斯蘇亞雷斯的近門勁射，但佐治摩連拿成功補中，CF格蘭納達追至落後1:2。皇馬失波後再度發力，先在75分鐘由奧迪奧蘇拿接應夏薩特的底線地波橫傳射成3:1，再於一分鐘後，由賓施馬趁對方門將棄關出迎，在40碼外射入空門，奠定4:1勝局。

馬體會下輪會在主場迎戰奧沙辛拿，假如能夠贏波，而皇馬作客畢爾包又未能全取三分的話，便可提前贏得今季西甲冠軍。

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