首屆國家盃場地單車賽周四在香港單車館「隔離泡泡」閉門進行，以確保海外車手及團隊不會跟市民有任何接觸。

車手們從入住酒店開始有專車接送至場館，單車場館旁的將軍澳運動場，主場館亦被徵用作檢測之用，車手每兩日一檢，專車在運動場的停車場下車後，會經圍封的天橋進入單車場館；香港單車總會亦就UCI（國際單車聯會）要求，圍封單車館外部份廣場用作車手熱身之用，昨日暫未見有車手使用，大部份仍在館內熱身。

市民徐小姐昨日帶着兩位小朋友在單車館外玩單車，她坦言不知道有單車比賽，對於小部份廣場被圍封，她直言多少會阻礙小朋友活動。

場館內亦做足防疫措施，隊與隊之間的休息區有隔板圍住，大會的醫護團隊由於有機會跟各車手有密切接觸，他們穿上藍色「保護衣」、防護面罩及口罩，場內工作人員亦有佩戴護目鏡或防護面罩。在場採訪的記者除要呈交48小時內陰性報告外，全程只可以在觀眾席活動，亦不能直接向車手發問，要經工作人員代為發問。

根據最新的參賽名單，共有50男25女來自17個海外國家或地區，據悉部份隊伍包括波蘭原先答應來港比賽，但因起飛前的病毒檢測報告不符國際標準而被拒絕上機。