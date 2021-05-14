英超賽會周五宣佈，由曼聯外借到韋斯咸的連格，憑4射1傳成功獲選為英超4月的最佳球員，今次亦是28歲的連格球員生涯首次當選英超每月最佳球員。而4月最佳領隊就由帶領紐卡素成功護級的布魯士所得。

連格今年1月由曼聯外借到韋斯咸後如獲新生，他上陣13場交出9入球3助攻，令韋斯咸今季有望爭奪歐洲賽資格甚至前四的位置。事實上，連格在2月和3月都有成為最佳球員的提名候選名單，但兩個月都未能當選在4月，連格合共交出4球1助攻，當中包括對狼隊和紐卡素各入一球，和對李斯特城梅開二度坐球隊以3:2獲勝。

連格接過獎項後表示：「我過去兩個月都被提名，對我來說，被提名的感覺已經非常好。我希望竭盡全力，成為世界上最好的球員。」他又歸功於領隊莫耶斯：「莫耶斯對我非常信任，亦給我自由，讓我每場去表現自己。」目前排第六位的韋斯咸，最後三場聯賽將會鬥白禮頓、西布朗和修咸頓，今個周六球會先會作客鬥白禮頓，為前四絕對不容有失。

在4月最佳領隊方面，由紐卡素的布魯士所得，今次亦是他執教英超19年來首次當選。紐卡素在4月連場硬仗，但球隊4場保持不敗，當中除了賽和利物浦和熱刺外，更勇挫般尼和力爭前四的韋斯咸，球隊在5月亦擊敗李斯特城目前已宣佈護級成功，球隊周五深夜亦會在主場迎戰已奪聯賽冠軍的曼城。

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