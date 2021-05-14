周五中超深圳隊對山東泰山的比賽，英籍港將，現時正尋求轉籍中國的戴偉浚正選出場之餘，更成功梅開二度，逼和有曼聯球星費蘭尼同樣梅開二度的山東，更力壓對手獲頒比賽的MVP。賽後一眾中國傳媒更表示當局應盡快完成戴偉浚的轉籍工作，更指他為「國足不可或缺之人」。

周五一戰山東於28分鐘先有費蘭尼接應隊友頭槌二傳近門快腳射入領先，不過換邊後一分鐘戴偉浚就靠一記禁區外左腳射門收死對方門將追平。雖然此後費蘭尼射入12碼助山東再度領先，不過63分鐘戴偉浚把握對手禁區內頭槌解圍不遠，球不着地窩利射入，領深圳2:2逼和山東，同時更獲頒比賽最佳球員。

賽後戴偉浚就指教練祖迪告魯夫知道他射術好的優點，所以要求他多入楔禁區，有機會就射門。過去已經被稱為「鄭智接班人」，今日梅開二度以後，更多網民要求戴偉浚儘快「入籍」代表中國隊出戰，其中新浪網更用「國足不可或缺之人」讚美這位21歲中場。報道就指戴偉浚即將會完成落戶深圳市，屆時將會同時完成更換會籍，可為中國隊披甲。

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