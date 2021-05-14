周四英超雙紅會曼聯主場以2:4不敵利物浦，本周內聯賽兩連敗，前紅魔隊長堅尼就鬧爆曼聯今仗表現差勁，當中他點名批評今場戴上隊長臂章的中場般奴費南迪斯（B費），還有麥湯米尼和費特洛迪古斯等。他直言紅魔要跟曼城爭標仍然「未夠班」，至少要再簽四、五位球員，才有望追到藍月亮的水平。

堅尼對紅魔今場敗仗非常不滿，或許如領隊蘇斯克查表示般，近日魔迷的示威影響了球隊備戰，他認為曼聯踢出的表現強差人意：「曼聯現時非常混亂，他們今場真的踢出非常差勁的表現，心態很差，蘇斯克查看起來有點疲憊似的，最近真的不容易。但今晚的表現是遠遠不及得上好，曼聯的缺點於過去幾天完全表露了出來，今晚是完全缺乏質素，失的那幾球都非常糟糕，利物浦更有可能射入六至七球。」

他又點名提及多位球員表現不濟，包括B費、勞基梳爾、費特、麥湯米尼和門將甸恩軒達臣，雖然B費開賽10分鐘就為紅魔先開紀錄，但堅尼不滿這位葡萄牙中場整晚的表現：「我不想對B費太嚴苛，但他今場真的半個晚上都在抱怨。整隊球員都在等待利物浦失球。我看着兩位中場，麥湯米尼太誠實，還有費特，只要是他們兩位球員踢中場，曼聯都不用指意能贏得重要獎盃。過去幾天，我都不能相信曼聯是如此不濟，他們要追球時竟然換入尼曼查馬迪，而非雲迪碧克。」

堅尼續指，曼聯今季暫排英超第二，但其實他們根本追趕不到冠軍曼城的水準。即使球隊已跟前鋒卡雲尼續約，他們還要再簽至少四、五位進攻球員：「他（卡雲尼）非常出色，我是擔心球隊未來整體形勢，他們會以為現時的進攻班底足夠應付下季。曼聯需要簽一些大牌球員，才有望再贏聯賽錦標，現時這個陣容根本不夠好，這支曼聯更沒競爭力跟曼城爭聯賽冠軍，跟曼城比真的差太遠了，很驚人。你需要更多球員，現時的曼聯太弱了。他們至少需多簽四、五位球員來增強實力。」

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