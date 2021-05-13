上周英超雙紅會賽前，有過千名曼聯球迷在奧脫福球場附近聚集，進行反對班主格拉沙家族的示威，部份球迷更闖入奧脫福球場，最終令賽事要延至周四上演。然而還有一小時多要進行的雙紅會大戰前夕，再次傳來壞消息，有曼聯球迷再次發起示威行動，並成功攔截了對手利物浦的隊巴。

從網傳的相片所見，利物浦的紅色隊巴被兩部黑色汽車擋住去路，英媒甚至表示利物浦隊巴的車軑已被「放氣」，停在路上未能前進。隨後當地警方已迅速到達現場處理事件，據報紅軍方面還準備了另一架巴士在酒店準備，而被攔截的隊巴內沒有利物浦的球員，暫未知曼聯球迷這次「攔截」行動，會否令雙紅會延遲或再次延期。

事實上，曼聯及當地警方已加強保安，更在奧脫福球場加裝鋼板及圍欄，以防曼聯球迷再次衝擊，但目前已有大批球迷聚集在奧脫福門外，實行示威行動。

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