周四羅馬大師賽男單16強，世界排名第一的祖高域，直落兩盤6:2、6:1擊敗西班牙球手科基拿，連續15屆打入羅馬大師賽8強，將會與希臘球手薜斯柏斯爭入四強。

今場祖高域開賽先輸一個發球局，不過下周將34歲的他很快找回比賽節奏，結果隨後7局贏下6局，首盤先勝6:2，次盤祖高域再連取5局，最終只花了70分鐘，便以6:2、6:1輕鬆淘汰對手晉級。

雖然上一圈仍是閉門作賽，但今場卻迎來25%觀眾入場，祖高域坦言：「太好了，我想念球迷，很高興看到他們回來。」祖高域又稱很滿意自己今場表現，比起上一圈表現好了20%至30%，又揚言下一場是與世界排名前十的薜斯柏斯對決，這將會是一場戰鬥。

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