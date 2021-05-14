場地單車國家盃鬥得如火如荼，大眾焦點固然落於「女車神」李慧詩，同時亦不能忽視男子組兩位小將羅子駿及杜棹熙，其中後21歲的杜於一公里計時賽資格賽脫穎而出，躋身決賽，最終排名第八。

港隊短途組陰盛陽衰，女子組以李慧詩為首成績突出，惟男子車手多數投入中、長距離及公路賽，短途組一直缺乏車手，23歲的羅子駿曾出戰亞運，但他長時間單打獨鬥，多數與女子組共練。今次港隊除羅子駿外，派出另一小將杜棹熙並肩參賽，其中杜棹熙殺入一公里計時賽決賽，最終排名第八。21歲的杜曾奪17年日本盃場地單車賽青年組凱林賽季軍，今次初生之犢戰國際賽表現不失禮，他於一公里計時賽資格賽排第八，成功晉級，表現更勝羅子駿；本來他有報名參加捕捉賽，但戰罷計時賽後戰車有機械問題，被逼退賽。賽後杜棹熙指今次輕裝上陣，欣喜能突破個人最佳，「我表現都幾好，之前無諗到（一公里計時賽）可踩到1分04嘅時間，訓練都係1分05左右，有咁大突破我都好開心。」杜踩中長距離出身，近年半途轉「短」，他感激大師姐李慧詩一直指導提點，「我之前都未感受到短距離嘅速度感，李慧詩佢不斷教我技術，喺改善姿勢方面都幫我好多，感激佢教我好多知識。」杜棹熙指非常享受短距離鬥車的快速刺激，長遠冀爭取奧運資格，為港爭光。

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