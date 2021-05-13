多蒙特周四在柏林奧林匹克體育場上演的德國盃決賽，藉着查頓辛祖與艾寧夏蘭特各入兩球，以4:1大勝RB萊比錫，第五度贏得這項錦標。

開賽僅五分鐘，多蒙特便藉辛祖在禁區內勁射破網，領先1:0。28分鐘，艾寧夏蘭特成功擺脫，萊比錫中堅烏柏美卡奴的糾纏，為多蒙特射成2:0。上半場補時階段，辛祖在門前輕鬆射入個人今仗第二球，為蜜蜂兵團將比數拉開至3:0。

多蒙特在易邊後繼續佔得較多攻勢，但戰至71分鐘，丹尼爾奧莫在禁區頂大腳抽入，為RB萊比錫追成1:3較接近紀錄。不過，艾寧夏達特在完場前三分鐘再入一球，為多蒙特奠定4:1勝局。這亦是該隊自2017年後，首度捧走德國盃。

「今仗與對上幾周的表現，令我們在季尾重回正軌。」多蒙特隊長馬高列奧斯說。「今仗我們在上半場踢得很好，下半場亦有點運氣，但最重要的是我們贏得了錦標。」除了成功捧走德國盃外，多蒙特在德甲亦錄得五連勝，重新升上積分榜前四，在尚餘兩輪聯賽的情況下，掌握爭奪來季歐聯席位的主動權。

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