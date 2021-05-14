熱刺新球場頂部有隻公雞個位，本來係畀球迷去球場參觀嘅時候可以由高處一覽球場同場外景觀。不過因為疫情關係冇球場tour，熱刺就決定搞搞新意思，搵嚟花式足球員Billy Wingrove，試下控定由球場頂153尺高掛落去嘅足球。咁post得畀大家睇就梗係成功啦，佢仲可以控幾下再窩利抽射，甚至直接窩利射入添！

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