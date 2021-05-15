據英國每日郵報稱，雖然現時西甲豪門巴塞隆拿面臨着10億鎊（約100億港元）的債務問題，惟新會長拿樸達仍然打算在今夏優先簽入多蒙特前鋒艾寧夏蘭特，不過有指多蒙特最少要收到1.54億鎊（約17億港元）才願意放人。即使巴塞主將美斯的合約在今個夏天到期，但球會方面認為簽入夏蘭特比美斯的未來更加重要。

現年20歲的夏蘭特在過去效力多蒙特的1年半時間當中，已經用表現吸引了巴塞隆拿、曼城、曼聯、車路士及皇家馬德里的興趣。雖然巴塞目前負債問題嚴重，但球會表示在接下來幾年可以圍繞夏蘭特去打造球隊，加上認為這名挪威前鋒在接下來十年將會與巴黎聖日耳門球星基利安麥巴比主宰球壇，所以覺得簽入夏蘭特較為迫切。

只不過巴塞假如真的打算以過億鎊簽入夏蘭特的話，以目前的財政狀況就會令到美斯續約一事遇上困難。此前有報道指，美斯與巴塞之間已經就續約一年開始談判，不過巴塞簽入夏蘭特成事的話，美斯或需要犧牲一半的收入去與巴塞續約，屆時這名阿根廷球星會否與巴塞續約仍是未知之數。

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