曼城周五在英超聯賽，作賽以4:3擊敗紐卡素，費倫托利斯更打破隊友加比爾捷西斯的紀錄，以21歲75日之齡，成為歷來在哥迪奧拿領導下，完成帽子戲法的最年輕球員。阿古路將於今季結束後離開曼城，「耶穌仔」的表現又一直未符合期望，或許費倫托利斯正是這位阿根廷鋒將的最佳接班人。

「費倫托利斯既年輕又冷靜，轉戰英超首季便取得難以置信的入球數字。他以翼鋒的姿態加盟，但我們或許要安排他出任前鋒，他是一位很好的球員。」哥迪奧拿賽後說。

費倫托利斯去年夏天由華倫西亞過檔曼城，轉會費據報高達2,300萬歐元。這位西班牙翼鋒在加盟首季至今已為藍月在各項賽事上陣34場，並取得入13球，包括於22場英超入7球。他在對紐卡素之役連中三元，更打破了比爾捷西斯在18年11月對薩克達時創下的紀錄（21歲218日），成為哥帥摩下最年輕的「戴帽」球員。

連同今仗在內，曼城在各項賽事已連續23場作客不敗（21勝2和），打破了諾士郡在2012年創下22場作客不敗的英格蘭頭四級聯賽紀錄，但哥迪奧拿仍未完全滿意球隊的表現。「紐卡素今仗把防線縮得很後，將10個人堵在禁區內，反擊速度又相當高，十分難應付。雖然在進攻方面表現很好，但我們被對方藉死球攻入三球，這一點必須改善。」他說。

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