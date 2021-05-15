韋斯卜克（Russell Westbrook）周五取得21分及12個籃板球，並交出17次助攻，錄得個人職業生涯第183次「三雙」，率領巫師在主場以120:105擊敗騎士，奪得東岸最後一個季後賽附加賽席位。

儘管主將比爾（Bradley Beal）因為腿筋受傷，連續第三場缺陣，但巫師今仗整體發揮不俗，共有七名球員得分上雙，當中貝丹斯（Davis Bertans）貢獻了17分，八村塁與羅賓盧比斯亦各得14分。騎士方面，薩斯頓（Collin Sexton）攻入全場取高的26分，J阿倫（Jarrett Allen）也有18分及14個籃板球，但仍無濟於事。

巫師贏波後以33勝38負，繼續排在東岸第10位，並肯定能夠壓倒公牛，取得東岸最後一張附加賽入場券。按照目前的形勢，塞爾特人已篤定排名第7，而巫師數字上仍有機會超越黃蜂與溜馬，升上第8。NBA周五公佈的附加賽秩序，東岸四隊會在美國時間本月18日首先亮相，第7及第8球隊進行首戰，勝方將直接出線季後賽，成為分岸7號種籽，第9與第10名球隊同日亦會交手，負方會即時被淘汰，勝方則會與7、8位對賽的負方，在20日再打一場，爭奪8號種籽資格。

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