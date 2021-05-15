由於疫情嚴重，F1宣佈取消原定在6月11至13日舉行的土耳其站賽事，並會在奧地利上演加插另一場賽事，湊夠23站。

F1早前宣佈，因為加拿大實施旅遊限制，被迫取消今季在當地的一站比賽，並由土耳其站頂上。不過，由於疫情惡化，土耳其亦被英國當局列入「紅色名單」，迫使賽會再次更改賽程。根據最新安排，土耳其站將會取消，該周賽期亦會輪空，原定6月25至27日舉行的法國站，會提前一周在6月18至20日舉行。之後F1將會連續在奧地利施皮爾貝格舉行兩站賽事，分別是6月25至27日的史泰利亞站，以及7月2至4日上演的奧地利站。

「我們原本都很期待在土耳其舉行賽事，但旅遊限制令我們無法在6月到當地比賽。」F1主席杜明尼卡利說。「F1再次顯示出我們能夠快應變，我們很高興可以在奧地利上演『雙料娛樂』，讓賽季維持有23站比賽。」

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