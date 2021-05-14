利物浦翼鋒沙迪奧文尼在雙紅會因被貶後備而感不快，賽後拒與領隊高普握手。後者賽後解畫稱兩人關係並無不妥後，翌日出席下一場作客西布朗的賽前記招時，再次聲稱不會介意，但就表示暫時未有機會和對方溝通。

日前向文尼伸出友誼之手卻慘食檸檬的高普，在記者會上再次談及這次事件：「足球是激情的運動，每個人都試圖控制自己的情緒，但不是每次都一定成功。當我還是球員時，或者我過去執教時接觸其他球員，都會發生這種情況。」

他表示自己未找文尼談話：「我們還沒有機會去談一談，但一定會有機會的，也沒有甚麼我想去補充的，總之一切會很好。這些事情不是第一次發生在我身上，相信也不會是最後一次。假如有些人500萬次都對你表示尊重，但有一次沒有，那又有甚麼關係呢？」他隨後再指向一眾記者：「我相信你們的老闆也是一樣，如果你有一次對他不尊重，他也不會忘記你做的其他好事。」

另外，高普也拒絕接受要靠未來3仗，來定義紅軍今季成功與否：「我們的球季是靠全季比賽來決定的，只是這3場可能會帶給我們正面的結果。從不同的角度來看，我覺得這3場比賽各有難處的，而艾拿迪斯在西布朗所做的貢獻，也是值得尊重的。縱使他們不夠分數護級，但自他帶領球隊後，他們確實有改善，我們要專注地準備這場比賽，這樣才能實現夢想。」

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